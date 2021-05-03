Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Названы профессии, оказавшиеся под угрозой исчезновения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие десять лет. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По мнению эксперта, в первую очередь исчезнуть могут массовые профессии, такие как водитель. При этом речь идет о водителях общественного транспорта, тепловозов, электровозов и других транспортных средств.

«Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», – предупредил Сафонов.

В качестве примера он привел состав экипажа воздушного судна, который раньше состоял из пяти человек. После автоматизации процесса для управления самолетом хватает двух человек, в будущем их число может сократиться до одного, добавил проректор.

При этом он предположил, что профессия бухгалтера не исчезнет, однако сильно изменится.

«Бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», – поделился своим прогнозом эксперт.

Ранее власти Москвы рассказали об исчезновении профессии кассира.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.