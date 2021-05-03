Каждый третий бизнесмен в России готов заказать «черный пиар» на конкурента

Каждый третий бизнесмен в России готов заказать на конкурента «черный пиар». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования Мобульбанка.

«На вопрос «Допустимо ли заказывать черный пиар о своих конкурентах?» около 32% ответили, что да. Однако в основном предприниматели готовы включать негативные публикации о конкурентах только как ответную меру. Лишь 3,6% готовы запускать черный пиар первыми», — рассказали аналитики.

По мнению большинства бизнесменов (85%) бизнес возможно построить честно. Противоположное мнение оказалось у 15% опрошенных.

Исследование также показало, что с предательством в бизнесе сталкивались 68%, а еще 14% заявили, что сами предавали партнеров.

Опрос проводился в апреле текущего года среди 68 тысяч человек.

Ранее были названы регионы, в которых предприниматели получают самые высокие прибыли.