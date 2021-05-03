Эксперты рассказали, как часто россиянам одобряют выдачу микрозаймов

Доля одобрений заявок на микрозаймы понизилась в пандемию на 5-10% и по итогам первого квартала 2021 года стала составлять только 25%. Об этом следует из исследования финансового маркетплейса Юником 24, передает РИА «Новости».

«По итогам первого квартала 2021 года доля одобрений сохраняется на достаточно низком уровне — порядка 25% против 30-35% во внекризисное время», — уточнили эксперты.

Столь низкая доля одобрения объясняется нестабильной платежеспособностью заемщиков, невозможностью многими из них подтвердить уровень дохода. Кроме того, на выдачу денег влияет консервативная политика кредитования самих микрофинансовых организаций.

При этом клиенты оценивают свою возможность получить ссуду немного лучше. Получить деньги от МФО намерен каждый третий заемщик.

Чаще всего обращаются за деньгами россияне, которым нужно решить ситуацию с неотложными нуждами (60%). По словам соотечественников, за время длинных выходных расходы могут возрастать примерно на 10-20%.

При этом 15% заемщиков взяли ссуду специально на майские праздники, остальные — на бытовую технику, расходы, связанные со здоровьем.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель обратил внимание, что люди занимающие деньге на эмоциях, могу просрочить дату возврата. Другая категория заемщиков в зоне риска, по его словам, граждане, взявшие средства на первоочередные нужды.

Ранее средний чек по ипотеке обновил исторический максимум.