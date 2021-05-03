В МИД рассказали, рассматривается ли сценарий отключения Москвы от SWIFT

Сценарий отключения Москвы от SWIFT в настоящий момент рассматривают только в качестве гипотетического. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, в России сейчас идет межведомственная проработка снижения рисков.
«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический», — уточнила Захарова.
Официальный представитель ведомства добавила, что ведется работа, направленная на возможное сокращение экономического ущерба от ограничения России к привычным международным платежным системам.
Например, альтернативным инструментом можно назвать «Систему передачи финансовых сообщений», добавила Захарова.
SWIFT является межбанковской системой обмена данными и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах.
Ранее в Сбербанке оценили новую схему мошенничества под предлогом отключения России от SWIFT.
Кроме того, в Совфеде прокомментировали призывы отключить Россию от SWIFT.
Накануне Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.