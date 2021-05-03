В МИД рассказали, рассматривается ли сценарий отключения Москвы от SWIFT

Сценарий отключения Москвы от SWIFT в настоящий момент рассматривают только в качестве гипотетического. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в России сейчас идет межведомственная проработка снижения рисков.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический», — уточнила Захарова.

Официальный представитель ведомства добавила, что ведется работа, направленная на возможное сокращение экономического ущерба от ограничения России к привычным международным платежным системам.

Например, альтернативным инструментом можно назвать «Систему передачи финансовых сообщений», добавила Захарова.

SWIFT является межбанковской системой обмена данными и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах.

Ранее в Сбербанке оценили новую схему мошенничества под предлогом отключения России от SWIFT.

Кроме того, в Совфеде прокомментировали призывы отключить Россию от SWIFT.

Накануне Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.