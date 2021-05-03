Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года для всех россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца этого года. Об этом следует из поручения глава государства, размещенного на сайте Кремля.

«Правительству России обеспечить... продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года... Срок — 15 мая 2021 года», — следует из текста поручения.

На время летних каникул предлагается предусмотреть возмещение россиянам, приобретавшим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.

Кроме того, возместить часть стоимости оплаченного туристского продукта предложено победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив.

По условиям, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата составит 20% от общей стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплачиваться поездка должна с карты «Мир».

Ранее власти выделили 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка. С ответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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