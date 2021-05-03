Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Президент России Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на школьника

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить... предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет», — говорится в сообщении.

Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения касаются правительства и других органов власти.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных документом, Путин поручил обеспечить кабмину. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 июня 2021 года, а далее предоставлять отчет один раз в квартал. Ответственным за это назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.