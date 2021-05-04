Только 4% россиян хотят вернуться в офис после пандемии

Вернуться в офис после пандемии коронавируса хотят только 4% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

По данным аналитиков банка, за последний год удаленно трудились на постоянной основе 54% опрошенных, еще 22% – около полугода, периодически возвращаясь в офис, а остальные 24% – несколько месяцев или меньше.

После окончания пандемии коронавируса возможность работать дистанционно настолько часто, насколько это будет возможно планируют 60% сотрудников компаний, 35% хотели бы работать из дома время от времени, а 4% признались, что хотели бы работать из офиса постоянно.

В целом позитивно оценили опыт удаленной работы 88% респондентов, из них 45% заявили, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года.

Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России.

Ранее сообщалось, что почти половина российских сотрудников одобряет действия работодателя в пандемию.