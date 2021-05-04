Крымские отели начали закрывать бронирования на лето из-за высокой загрузки

Руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил, что отели в Крыму начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

«В зависимости от объекта высокий уровень бронирования (в) Большой Ялте, где-то уже до 80 – 90%, а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта — тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований — до 70 – 80% загрузка, менее популярные — по 60%», — подчеркнул он.

По его словам, увеличение спроса можно заметить также на курортах западного и восточного побережий Крыма, которые в обычное менее востребованы у туристов.

«Там уже популярные объекты на летний период заполнены на 60-70%», — отметил он.

Кроме того, Зелинский предположил, что за год Крым посетят 8 – 9 млн туристов.

Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания в региональном правительстве заявил о том, что в текущем году в Крыму ожидают принять более 6 млн туристов, что на 20% больше по сравнению с 2020 годом.