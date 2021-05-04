Назван способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов заявил, что кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа, однако при заблаговременном уведомлении штрафы клиенту не грозят. Об этом сообщает НСН.

По его словам, слухи о штрафах являются исключительно хайпом. Также он добавил, что на сегодняшний день относительно заемщиков и банков радикальных изменений не происходило.

«Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно и никакие санкции ему уже не грозят», — отметил банкир.

Кроме того, эксперт уточнил, что всегда необходимо внимательно изучать договор, особенно на предмет возможности назначать штрафы.

Также он добавил, что у клиента изначально существует возможность взять кредит с опцией досрочного погашения, в том случае если такая услуга предоставляется.

Ранее адвокат Алексей Гавришев сообщил, что при досрочном погашении кредита заемщиком можно столкнуться со штрафами.