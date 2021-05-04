В Госдуме разработали законопроект о налоге на роскошь

Фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе подготовила и направила на заключение правительства законопроект, который предполагает введение с 1 января следующего года налога «на роскошь» для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы фракции.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать трлн рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», – подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов.

По его мнению, данный налог обязаны выплачивать организации, физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП).

«Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо», – уточнил он.

Отмечается, что в законопроекте есть исключения, например, налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, морские и воздушные суда, строительную и сельскохозяйственную технику, недвижимое имущество, которое используется организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.

Кроме того, в «Справедливой России» также предложили обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 млн рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от 8 млн рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда – самолеты, теплоходы, вертолеты, парусные суда, яхты, катера стоимостью от 15 млн рублей.

Ранее в России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.