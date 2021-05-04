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Деловые новости

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Кабмин временно запретил вывозить гречиху

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Правительство временно запретило вывозить из России гречиху и гречневую крупу грубого помола. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет:... установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет», — говорится в документе.

Ранее министерство сельского хозяйства России предложило ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, для того чтобы не допустить в стране резкого колебания цен на внутреннем рынке.

До этого правительство России поручило ряду ведомств оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу сокращения объемов экспорта гречихи в 2021 году.

28 апреля в министерстве сельского хозяйства России заявили, что сегодняшние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских граждан.

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