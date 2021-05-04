Экологи NABU заявили, что конфликт вокруг «Северного потока — 2» исчерпан

Экоактивисты NABU считают конфликт вокруг строительства «Северного потока-2» «исчерпанным», но требуют компенсаций. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя организации.

Ранее оператор проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG отказался давать комментарии по поводу влияния иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU) на процесс укладки трубопровода.

До этого иск немецких экологов из NABU приостановил действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток — 2». Стало известно, что работы могут возобновить уже в конце мая 2021 года.

3 мая Союз защиты природы подал иск в суд Гамбурга против строительства российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.