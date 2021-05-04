В Бундестаге заявили, что иск экологов не остановит «Северный поток — 2»

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не будет остановлено из-за иска экологов NABU. Об этом пишет ТАСС.

«Я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», — сказал депутат.

Тем не менее, по его словам, иск может приостановить строительство проекта. Эрнст подчеркнул, что строительство трубопровода было одобрено компетентными ведомствами, то есть отвечает всем требованиям законодательства.

Ранее экоактивисты NABU заявили, что считают конфликт вокруг строительства «Северного потока-2» «исчерпанным», но требуют компенсаций.

3 мая Союз защиты природы подал иск в суд Гамбурга против строительства российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.