Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей

Москвичам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, выписали штрафы на сумму почти в 15.5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным ведомства, 2% возвращающихся в РФ граждан не проходят тестирование на COVID-19 и не вносят результаты на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.

Ранее россиян, прибывающих из-за рубежа, обязали сдавать тест на коронавирус дважды с интервалом не менее суток. Такое требование распространялось только на туристов из Танзании и Турции. Другие въезжающие в страну могли сдавать тест только один раз.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной, расслабляться не стоит.

При этом она отметила, что заболеваемость в последние месяцы в стране постепенно снижается. Специалист пояснила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда сокращение числа заболевших может сменяться небольшим подъемом.