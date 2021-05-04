Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером в мире

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Об этом пишет Forbes.

Состояние 27-летнего россиянина оценивается в $1,09 миллиарда. Ранее курс Ethereum превысил стоимость $3 тысячи.

Как подсчитали журналисты, Бутерину принадлежат 333 520 токенов. С начала 2020 года его состояние увеличилось в 25 раз.

1 мая криптовалюты обновила исторический рекорд.

Стоимость Ethereum стала расти в 2021 году, так как эту криптовалюту используют для покупки многих невзаимозаменяемых токенов, или NFT.

До этого газета New York Times продала статью, стоимостью $558 тысяч в виде токена NFT. За статью в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — заплатили 350 единиц криптовалюты Ethereum. Публикацию приобрел пользователь с ником @3FMusic.