Мишустин поручил провести выплаты по 10 тыс. руб. на школьников до 17 августа

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, ранее озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Согласно одному из пунктов перечня, о выплате на каждого школьника 10 тыс. руб. власти должны отчитаться до 17 августа, сообщается на сайте кабмина.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — уточняется в сообщении.

Всего в данном списке 58 пунктов. Они касаются таких направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения и других сфер.

«О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», — следует из одного пункта поручения.

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Выплатить семьям по 10 тысяч рублей на школьника глава государства поручил в апреле. Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью.