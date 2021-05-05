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Деловые новости

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Мишустин поручил провести выплаты по 10 тыс. руб. на школьников до 17 августа

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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, ранее озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Согласно одному из пунктов перечня, о выплате на каждого школьника 10 тыс. руб. власти должны отчитаться до 17 августа, сообщается на сайте кабмина.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи <...> ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — уточняется в сообщении.

Всего в данном списке 58 пунктов. Они касаются таких направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения и других сфер.

«О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», — следует из одного пункта поручения.

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Выплатить семьям по 10 тысяч рублей на школьника глава государства поручил в апреле. Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью.

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