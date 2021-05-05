Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи, являющийся одним из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум. Значение превысило предыдущий пик от 27 апреля.

К 14:31 мск индекс Мосбиржи составил 3627,11 пункта (+1,4%, максимум сессии и новый пик - 3628,43 пункта). Согласно последним данным, индекс РТС вырос до 1528,87 пункта (+1,8%).

В среду, 5 мая, доллар опустился до отметки в 74,76 рубля, убавив 0,09 рубля. Евро понизился до отметки в 89,86 рубля.

Более подробный курс валют можно узнать на странице «Котировки».

Ранее ЦБ повысил курс доллара. По сравнению с предыдущим показателем доллар поднялся на 0,4116 коп., до 75,2567.

Кроме того, ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара.