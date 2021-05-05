Украинцы рассказали о рабском труде на заработках в Польше

Польша ждет наплыва украинцев во время сбора урожая, для въезда нужны тест на коронавирус и разрешение на работу. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам главы польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольда Богута, украинцы представляют основу рабочей силы, потому что поляки уезжают работать в ФРГ. Гражданам Украины обещают комфортные условия, например бесплатное жилье по два-четыре человека. На самом деле оказывается, что в комнате живут 10-20 работников.

«Гастарбайтеры» считают сбор урожая в Польше «рабским трудом за гроши». Как они рассказали, заработанные деньги часто уходят на восстановление здоровья.

«За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали», — рассказала одна из работниц с Украины.

Еще одна женщина поделились, что у ее знакомой после сбора клубники на руках возникла аллергия и экзема, потому что ягоды обработаны химикатами.

«Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться», — приводятся слова еще одной уроженки Украины.

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