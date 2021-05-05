В ФРГ выступили за мораторий на «Северный поток — 2»

На строительство газопровода «Северный поток — 2» нужно наложить мораторий, чтобы наладить отношения между США и ФРГ. Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, пишет РИА «Новости».

Он напомнил, что вчера американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели переговоры.

«Если мы хотим использовать это «окно возможностей» для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, ... то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что «Северный поток — 2» исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения», — сказал Байер.

По его мнению, нужно остановить проект, несмотря на то, что он почти завершен.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» является тем вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому общая оценка отсутствует.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.