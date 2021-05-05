ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из России

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что следует увеличить поставки вакцин от COVID-19 как из России, так и из Китая, Бразилии и Кубы, передает ТАСС.

Она отметила, что членам ВТО необходимо подумать, как ответить на потребности в средствах борьбы с пандемией.

По словам гендиректора, у данных четырех стран, которые имеют вакцины в разработке или которые уже делятся ими с другими государствами, «должны рассмотреть пути увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объем вакцин в мире».

Оконджо-Ивеала также высказалась за то, чтобы государства, «заказавшие больше вакцины, чем им в действительности нужно, поделились с другими» через механизм COVAX или иным образом.

Кроме того, она подчеркнула, что следует увеличить возможности для производства таких препаратов в мире.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.