В Госдуме прокомментировали возможность запрета жидкостей для электронных сигарет

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин высказался насчет информации о том, что российские власти могут ввести запрета на использование в России жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, передает RT.

Депутат указал на важность комплексного подхода к решению проблемы курения, поскольку на сегодняшний день популярны не только обычные сигареты, но и различные заменители. Он отметил, что в электронных сигаретах и никотиносодержащих веществах и могут содержаться опасные вещества, которые наносят дополнительный вред здоровью.

«Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует», — сказал Говорин.

По словам парламентария, он абсолютно согласен, что данные меры следует реализовывать. «Механизм реализации может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму измерения федерального законодательства... Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы», — добавил Говорин.

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