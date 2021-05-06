Экономист назвал находящиеся под угрозой валюты

Валюты тех стран, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости коронавирусом, находятся под угрозой. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет «Российская газета».

Он уточнил, что речь идет о Турции и Индии. По прогнозам эксперта, при продолжающемся ухудшении ситуации в Турции турецкая лира может опуститься до 8,6 единиц за доллар. В свою очередь, рупия уже потеряла около 5% стоимости и, как заявил эксперт, может продолжить дешеветь.

Наиболее устойчивой валютой Переславский считает австралийский доллар. Также экономист прокомментировал ситуацию с американским долларом, евро и рублем.

«Начнем с главной резервной валюты. Два ключевых события, которые могут несколько укрепить доллар относительно других ведущих мировых валют, — это выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, главы Федерального резервного банка Чикаго», — сказал Переславский.

По мнению эксперта, российская экономика уже смогла подготовиться к форс-мажором, поэтому угроз для рубля нет. Евро по-прежнему будет составлять 89–91 рубль за единицу, курс доллара также сохранится на прежнем уровне.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара.