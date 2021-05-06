Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Сбербанк сообщил о повышении ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Повышение составит 0,4 процентного пункта. Так, минимальная ставка по ипотеке на покупку нового жилья составит 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

В банке сообщили, что для клиентов, уже получивших одобрение ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения, который составляет 90 дней после положительного решения кредитной организации.

Кроме того, отмечается, что Сбербанк повышает ставки по некоторым вкладам. Максимальная ставка по вкладу «Дополнительный процент» составит 5% годовых при условии, что средства размещены на срок два или три года.

В конце апреля Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых. До этого ЦБ менял ключевую ставку в марте текущего года — повысив ее с 4,25% до 4,5% годовых. Это было первое повышение ставки с 2018 года.