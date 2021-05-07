Минэнерго США планирует сократить импорт урана из России

Департамент энергетики США совместно с Конгрессом намерено работать над сокращением импорта российского урана, заменяя поставки ядерных материалов из России своими ресурсами и поставками из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дженнифер Грэнхолм.

«Нам нужны мощности в области обогащения [урана] как для наших программ национальной безопасности, так и для следующего поколения ядерных реакторов. <...> Я действительно считаю, что собственный источник получения обогащенного урана важен для страны», — ответила Грэнхолм на вопросы комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Чак Флайшмен назвал «позорным отсутствие внутреннего источника урана в стране», его мысли разделяют и другие члены комитета. Они предлагают увеличить собственное американское производство урана через корпорации Centrus, которая ранее заключила с Минэнерго контракт на производство и установку каскада центрифуг. Они позволят производить ядерное топливо для современных реакторов.

«Я с нетерпением жду возможности побольше погрузиться и поработать с вами над этим. Мне нравится идея о возможности работы по материалу, который мы можем получить из Казахстана или от кого-либо еще», — заявила Грэнхолм.

На данном этапе, США закупает 15% всего своего урана в России, еще 18% — в Казахстане.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал про мобильные ядерные реакторы в США.