Правительство приняло меры по ограничению роста цен на топливо

Правительство России приняло ряд мер, которые изменяют порядок биржевых торгов топливом, что должно стабилизировать и ограничить рост цен на моторное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — указано в заявлении кабмина.

Согласно постановлению правительства, крупные нефтяные компании России обяжут отправлять часть топлива на биржу для продажи розничным АЗС по рыночным ценам.

«Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — уточняет кабмин.

Торговать топливом с АЗС при помощи автомобильного транспорта теперь можно будет через биржу напрямую с завода. Такие меры позволят реализовать моторное топливо с большей эффективностью, считают в правительстве.