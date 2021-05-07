В России выросли цены на овощи и яйца

В России в апреле куриные яйца подорожали на 6,82%, а гречка — на 2,3%. Это следует из данных Росстата.

«Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах Российской Федерации – на 0,4-2,9%, в 21 субъекте – на 3-5,9%, в 43 субъектах – на 6-9,9%, в 13 субъектах – на 10-20,6%. В Еврейской автономной области цены на яйца куриные снизились на 0,7%», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за апрель свекла подорожала на 20,1%, морковь — на 9,6%, капуста — на 8,5%, картофель — на 7,2%. При этом помидоры и огурцы подешевели на 5,9% и на 1,6%.

«В апреле прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу – 20,1%, морковь – 9,6%, капусту белокочанную – 8,5%, картофель – 7,2%, лук репчатый – 3,5%, бананы – 3,0%, сухофрукты – 2,2%, виноград – 1,5%, ягоды замороженные – 1,3%, лимоны – 1,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины – на 3,7%, груши – на 2,0%, огурцы – на 1,6%», — говорится в сообщении.

Ранее крупные продуктовые сети и поставщики предупредили о росте стоимости круп. Изменение ценников уже обеспокоило Минпромторг, который запросил у ритейлеров подробный отчет. Министерство сообщило, что готовит меры для недопущения подорожания продуктов.