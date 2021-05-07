Новак рассказал о сроках ускоренной газификации в России

Вице-премьер Александр Новак заявил, что утвержденная правительством дорожная карта позволит провести ускоренную догазификацию до 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак сообщил, что план газификации предполагает, что будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка.

По словам вице-премьера, это позволит «в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах».

«Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что к 2030 году уровень газификации в регионах России, как планируется, вырастет более чем на 10%. Соответствующий план был утвержден председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Ожидается, что через девять лет уровень газификации в стране составит 82,9%. Благодаря этому россияне смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.