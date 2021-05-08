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Деловые новости

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Жириновский пообещал россиянам трехдневную рабочую неделю

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через несколько лет продолжительность рабочей недели в России сократится до трех дней. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Три дня в неделю будем работать через 15-20 лет! И не 8 часов, а 5 часов, 4 часа. И работать многие будут дома», – заявил политик.

Он пояснил, что в настоящее время с помощью цифровых технологий многую работу можно выполнять в «заочной форме», из дома.

«Это все цифра, цифра пришла, информация. Поэтому мало того, что четыре дня в неделю, давайте еще побольше сделаем заочной формы работы, там, где люди могут дома с компьютером сидеть», – призвал Жириновский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

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