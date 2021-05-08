Россиянам рассказали о способах справиться с высокой долговой нагрузкой

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, как справиться с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наверное, главный совет: вовремя контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации», — заявил он.

При этом Мехтиев отметил, что при нестабильной платежеспособности клиента многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на подобные заявки.

Кроме того, можно попробовать договориться со своим кредитором о реструктуризации — снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока. Это снизит платежную нагрузку и позволит дальше выполнять свои обязательства.

Также глава НАПКА посоветовал пересмотреть свой бюджет. При четком планировании трат возможно сэкономить 10-15% своих доходов. Эти деньги могут пойти на погашение долга.

Ранее эксперты назвали средний срок выхода россиян из долговой ямы.