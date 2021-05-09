Илон Маск заявил о наличии синдрома Аспергера

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о наличие у себя синдрома Аспергера. Об этом он заявил в передаче Saturday Night Live на телеканале NBC.

В выпуске передачи, вышедшем 8 мая, Маск выступил в роли ведущего. Отрывок опубликован на странице программы в социальной сети Twitter.

«Я на самом деле сейчас вхожу в историю как первый человек с синдромом Аспергера, удостоенный чести вести SNL. По крайней мере, как первый, признавший это», – рассказал бизнесмен в своем вступительном монологе.

Ранее сообщалось, что Маск попробует себя в роли ведущего Saturday Night Live – популярной в США вечерней музыкально-юмористической передачи.

Синдром Аспергера – одно из расстройств аутистического спектра, характеризующееся трудностями нахождения в социуме и расстройством психического развития. Аналогичный диагноз был поставлен известной шведской экоактивистке Грете Тунберг.