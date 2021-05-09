В Госдуме рассказали, какие три профессии могут исчезнуть

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал, что благодаря техническому прогрессу могут сократиться несколько специальностей. К этому также приведет роботизация, передает издание URA.RU.

По словам парламентария, сократиться могут специальности официантов, курьеров, а также водителей.

«Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации», — подчеркнул Смолин.

Как рассчитывает депутат Госдумы, профессии учителя и врача не будут подвергаться подобным изменениям в широком смысле. Дальше ситуация с востребованностью подобных специалистов, по мнению Смолина, зависит от решения правительства и предполагаемой экономии на сфере образования. Кроме того, важной остается роль технического прогресса.

Депутат напомнил, что если есть желание улучшить образование, то компьютер не должен становиться полной заменой педагога.

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