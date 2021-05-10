Финансист назвал способ выгоднее погасить кредит

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала о способе, который позволяет выгодно погасить кредит. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, досрочно погасить долг лучше в начале срока кредитования, так как в этот период банк в основном получает проценты, после чего сумма процентов в платеже сокращается, а основной долг увеличивается.

Таким образом, досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним.

Однако эксперт предупредила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты сэкономить средства не получится, поскольку в этот период уже идут платежи по основному долгу.

Харнас посоветовала также заняться досрочным погашением в день очередного платежа по кредиту, в ином случае из внесенной суммы в первую очередь спишутся начисленные проценты за количество дней, минувших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый водитель в России покупает авто в кредит.