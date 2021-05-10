Эксперты ожидают новую волну мирового экономического кризиса

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что новый этап мирового экономического кризиса начнется в 2025–2026 годы. Соответствующая информация представлена в докладе центра.

Согласно базовому сценарию прогноза в ЦМАКП, пандемии коронавируса не станет в середине 2021 года, годовой прирост мирового ВВП достигнет 4%, а нефть вырастет в цене до $82–85 за баррель к 2029 году.

При этом эксперты считают, что монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, их рост позволит государствам в ближайшее время не сталкиваться с долговым кризисом.

Если же воплотится в жизнь сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия будет длится до 2021 года, а ВВП будет увеличиваться на 2–3% в год. Стоимость нефти снизится до $50–55 за баррель до 2025 года, а с 2026 года — вырастут до $65.

При этом в обеих сценариях ожидается возникновение экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов. В базовом сценарии также говорится о циклическом кризисе, который может быть связан с перегревом рынков.

Эксперты описывают и возможность базового безкризисного сценария — но и в нем в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» — экономика не будет падать, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду в середине десятилетия приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за COVID-19.