Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Флаг Кувейта Флаг Кувейта

В Кувейте загорелось крупнейшее в мире месторождение нефти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Два человека пострадали в результате пожара на крупнейшем в мире месторождении нефти Большой Бурган, который расположен на юге Кувейта. Об этом сообщило в понедельник, 10 мая, Кувейтское госагентство новостей со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

Отмечается, что пожар вспыхнул на месторождении, огонь удалось своевременно взять под контроль. Пострадавшими оказались рабочие.

По данным компании, произошедшее на добыче нефти не отразилось.

Находящаяся в Кувейте группа нефтяных месторождений Большой Бурган сосредоточила более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире. Месторождения содержат более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта, передает РИА «Новости».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.