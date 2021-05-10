Экономист рассказал о новых возможностях для России в ожидании мирового кризиса

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какую выгоду может получить для себя Россия в условиях прогнозируемого кризиса экономики.

Ранее сообщалось, что эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что новый этап мирового экономического кризиса начнется в 2025–2026 годы.

По словам Колташова, само ожидание кризиса является очень хорошим признаком, поскольку при таких прогнозах эксперты и чиновники допускают меньше грубых ошибок. Специалист считает, что такого рода «прививки» хорошо сказываются на экономике.

Он также напомнил, что сильнейшей такой прививкой была «Великая депрессия» (мировой экономический кризис) 1929-1933 годов, которая долгое время создавала атмосферу предстоящего кризиса и позволяла выработать контрциклические мероприятия и стимулы экономического роста, позволившие в дальнейшем избежать тяжелого экономического состояния.

Эксперт выразил мнение, что в исследовании ЦМАКП речь идет не о новой волне текущего экономического кризиса, и назвал признаки нового цикла развития в экономике.

По словам Колташова, текущий экономический кризис начался в 2008 году, а то, что прогнозируется на 2025 год – это новый цикл в экономике.

«Завершится период экономического роста. Для него есть основа в виде новой инфраструктурной политики в странах, имеющих не зависимую от Брюсселя, Лондона или Вашингтона администрацию, как в России, Китае, Иране и других странах», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, сто США больше не генерируют рост мировой экономики, они создают утечку капиталов с собственного фондового рынка, которые будут разгонять мировые цены на сырье.

«Это будет завершение нового экономического цикла», — подытожил Колташов.