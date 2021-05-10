Apple подала в суд на российскую ФАС

Корпорация Apple подала в Арбитражный суд города Москвы иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России после того, как ФАС оштрафовала американскую компанию на $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Арбитражный суд Москвы назначил на 21 июня собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания.

Apple ранее заявила, что собирается обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала ее на 906 млн руб. за злоупотребление положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — ответили тогда в компании.

СМИ дополняет, что на Apple пожаловался разработчик «Лаборатория Касперского». Вместе компании работали над тем, чтобы приложение разработчика для «родительского контроля» соответствовало требованиям магазина приложений по защите детей. Согласно заявлению пресс-службы компании, сегодня 13 приложений «Лаборатории Касперского» размещено в App Store.

Ранее ФАС оштрафовала Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.