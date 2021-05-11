ЦБ занимается разработкой простого механизма возврата денег, украденных кибермошенниками

ЦБ России в настоящий момент занимается разработкой законопроекта, который позволит автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников сумму денег. Сделать это можно будет на основании обращения пострадавшей стороны, приводит газета «Известия» заявление заместителя начальника департамента информбезопасности регулятора Артема Сычева.

Кроме того, решается вопрос с упрощенной судебной процедурой, когда не потребуется привлекать истца и ответчика.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура», — уточнил Сычев.

По его словам, деньги могли бы оперативно заморозить на счете и потом решить их судьбу в рамках судебного порядка.

«В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика», — поделился замначальника департамента информационной безопасности.

Он добавил, что речь идет о возможности вынесения заочного решения по делу о возврате средств.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал о готовящейся законодательной инициативе. Предполагается, что автоматически будет блокироваться на 25 дней сумма, которую оспорит столкнувшийся с мошенничеством клиент банк.

Ранее в МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества.