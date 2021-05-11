Отопление отключили почти в 70% зданий в Москве

Почти 70% зданий Москвы уже отключили отопление. Об этом у себя в Facebook сообщает ПАО «МОЭК».

Согласно заявлению, по состоянию на 12.00 коммунальщики перевели на летний режим работы системы теплоснабжения 49 626 (68% от общего количества) зданий столицы.

«Среди них 24 929 жилых зданий (72% от общего количества). Кроме того, в связи с сокращением объема циркулирующего теплоносителя в резерв переведены 12 из 24 насосно-перекачивающих станций (НПС)», — сказано в сообщении.

11 мая МОЭК начала проводить летние профилактические работы на тепловых сетях. Мероприятия проходят в рамках подготовки к отопительному сезону-2021/22.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднесуточная температура, ожидающаяся на текущей неделе в Москве, позволит отключить отопление в домах. По его словам, столбики термометров жителей столицы будут показывать не менее +8°С.

Ранее стало известно, что в России предложили повысить тарифы на тепло и электричество. Сообщалось, что это может произойти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.