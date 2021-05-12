В ЕС исключили полное восстановление сферы туризма до 2023 года

Полное восстановление туризма в Европейском союзе не произойдет до 2023 года, считает глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Я не думаю, что отрасль восстановится в своем прежнем виде раньше 2023 года», – заявил глава ассоциации.

По его словам, «пробуждение» сферы начнется в следующем году, однако объем туризма составит лишь половину от зафиксированного в 2019 году. При этом Дженкинс подчеркнул, что оценить реальные объемы ущерба, нанесенного туристической отрасли пандемией коронавирусной инфекции, можно будет только после возобновления работы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

С 10 мая в ЕС начались испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19.