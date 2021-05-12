Экономисты прогнозируют возникновение новой угрозы для мировой экономики

Демография и старение населения в развитых странах может отрицательно сказаться на мировой экономике в результате медленной стагнации или угасании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody's.

По данным экспертов, уже в настоящее время становится заметно, как эти факторы влияют на экономику. В ряде стран прирост населения достиг минимальной отметки за несколько десятилетий. Кроме того, убыль населения и падение иммиграции зарегистрированы в развитых странах.

Таким образом, в ближайшем будущем трудоспособное население нескольких стран быстрыми темпами будет сокращаться. Речь в том числе идет о Германии, Испании, Италии, Японии и Южной Корее. Этот процесс также затронул Россию, Чили, Таиланд и Китай. Предполагается, что в дальнейшем с упоминаемой проблемой могут столкнуться Бразилия и Турция, где исторические всегда были традиционно большие семьи и наблюдался стабильный демографический рост.

Moody's для решения проблемы призывает увеличить занятость со стороны недопредставленных в нынешней рабочей силе категорий, в том числе женщин, и технологический и инновационный подъем, который поможет скомпенсировать недостаток рабочей силы.

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