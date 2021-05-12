Среди привитых от коронавируса в Уфе разыграют квартиру

В столице Башкирии, Уфе, Общественный фонд развития города объявил о начале конкурса среди прошедших вакцинацию от коронавируса — главными призами объявлены квартира и смартфоны, сообщает РИА «Новости».

«По условиям акции, все, кто с 14 мая по 20 июня сделают прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации Уфы, получат возможность участвовать в розыгрыше однокомнатной квартиры в Демском районе города стоимостью не более 2,5 млн рублей и 10 модных смартфонов по 70 тыс. рублей за каждый», — рассказали в фонде.

Для участия в конкурсе после вакцинации необходимо зарегистрировать выданный купон на сайте проекта «Здоровая Уфа». Минздрав Башкирии уточняет, что среди привитых от коронавируса 200 тыс. человек получили оба компонента вакцины. Всего в республику поступило 367 874 дозы вакцины.

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