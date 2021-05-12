Мишустин рассказал о мерах правительства по борьбе с бедностью

Премьер-министр России Михаил Мищустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, рассказал о работе кабмина по борьбе с бедностью в России. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, рост реальных доходов населения составляет 3%.

«Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра плюс 3%», — сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребкорзины, но рост удалось удержать.

Мишустин также отметил, что власти разделяют обеспокоенность доходами россиян, делается все возможное, чтобы доходы соответствовали потребностям граждан.

В ходе доклада в Госдуме Мишустин также заявил, что к концу 2021 года все села в России будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами.