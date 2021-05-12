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Деловые новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год, 12 мая 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год, 12 мая 2021 года

Мишустин заявил, что темпы роста экономики России вышли на доковидный уровень

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Темпы роста экономики Российской Федерации уже вышли на доковидный уровень 2019 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе.

«Вышли по темпам роста ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, очень хотим пойти дальше», — сказал политик.

По данным Росстата, спад валового внутреннего продукта страны в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в третьем квартале. По итогам прошлого года, спад ВВП России достиг 3%.

Ранее эксперты выразили мнение, что демография и старение населения в развитых странах может отрицательно сказаться на мировой экономике в результате медленной стагнации или угасании.

До этого специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что накачивание глобальной экономики деньгами вызовет перегрев рынков и новый экономический кризис – в 2025 году.

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