РБК: Титов расскажет Путину о риске «катастрофических» решений судов против бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовит доклад главе государства Владимиру Путину о «катастрофической» ситуации, в которую может попасть национальный бизнес, что в дальнейшем может сказаться на всей экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который будет представлен президенту приблизительно в конце мая.

Согласно документу, правоприменение в России в делах против компаний по поводу недвижимости изобилует манипуляциями, которые в итоге приводят к изъятию дорогостоящих активов, то есть экспроприации имущества.

Кроме того, отмечается, что по общему правилу срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо должно было узнать о нарушении своего права, а также о том, кому следует предъявить претензии. На практике, отмечается в докладе, местные администрации зачастую добиваются в судах того, что срок исковой давности не подлежит применению.

В докладе говорится и о случаях, когда суды квалифицировали здания, которые были построены до 1995 года, как самовольные постройки.

«Учитывая то, какое количество используемых ныне объектов недвижимости было создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь катастрофический характер», — говорится в доументе.

Ранее Титов объяснил подорожание цен на продукты в стране стремлением компаний максимизировать прибыль