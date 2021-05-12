Голикова рассказала о скором возобновлении авиасообщения с новыми странами

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время Россия откроет ряд новых стран для авиасобщения. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, сейчас многие страны предлагают России открыть авиасообщение.

«Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение», — сказала она.

Голикова отметила, что авиасообщения будет открываться с теми странами, где будет удовлетворительная эпидемиологическая ситуация.

«У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация», — добавила Голикова.

Ранее Турция предложила России возобновить авиасообщение.

До этого стало известно, что Турция ужесточает ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, с 7 мая начнут действовать новые ограничения в сфере торговли. В магазинах будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.