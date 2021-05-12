В США инфляция достигла максимума за 13 лет

За последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США достиг 4,2% — этот показатель стал самым большим с сентября 2008 года, сообщает ТАСС со ссылкой на минтруда страны.

В течение апреля потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в то время как эксперты ожидали роста на 0,2%. По их мнению, нынешний показатель связан с растущим спросом по мере ослабления распространения коронавируса.

Базовый индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,9% по сравнению с мартом. Этот показатель является самым высоким с 1982 года. Цены на бензин, в то же время, почти за год упали впервые.

Также в США был зафиксирован резкий рост цен на автомобили, транспортные услуги и проживание в гостиницах по мере возобновления работы предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

Уточняется, что скорость роста инфляции резко возросла после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Эксперты связывают данную ситуацию с тем, что предприятия не могут угнаться за спросом.

Согласно заявлению Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, нынешний рост инфляции носит временный характер.

Ранее экономист назвал валюты, находящиеся под угрозой.