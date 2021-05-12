Американцы скупают бензин, опасаясь дефицита после кибервзлома Colonial Pipeline

Автозаправочные станции на юго-востоке США пожаловались на перебои с поставками бензина. Американцы начали скупать топливо, что и привело к его нехватке, передает CNN Business.

По данным СМИ, утром 12 мая на 28,2% всех заправочных станций в Северной Каролине, 17,5% в Джорджии и 17,1% в Вирджинии отсутствовал бензин.

Ко всему прочему, сложности с поставками наблюдались в Южной Каролине (16,2%), Флориде (4,6%) а также Мэриленде (4,1%).

Эксперты и официальные лица уже призывали американцев не скупать бензин после атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Объяснялось, что паническая скупка лишь усугубит ситуацию.

Отмечается, что во вторник, 11 мая, спрос на бензин в Соединенных Штатах вырос на 14% (по сравнению с предыдущей неделей).

Вице-президент NACS по стратегическим отраслевым инициативам Джефф Ленард подчеркнул, что спрос был в два-четыре раза нормальным на многих рынках.

В результате во Флориде объявили режим ЧП. Теперь власти региона могут приостановить применение различных требований к машинам, которые ввозят в штат топливо.

Ранее президент США Джо Байден заявил о непричастности России к масштабной кибератаке. ФБР подтвердило, что преступная группировка под названием DarkSide несет ответственность за кибератаку на трубопровод.