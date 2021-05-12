Программу детского туристического кешбэка могут провести до 15 сентября

В России программу туристического кешбэка для детей могут провести до 15 сентября 2021 года. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 г. (включительно)», — говорится в проекте постановления.

Как сообщалось, туроператоры и организаторы детского отдыха говорят об остановке продаж и массовых обращениях со стороны родителей о возврате денег за путевки, чтобы купить их повторно после начала объявленной накануне правительством программы кэшбэка.

До этого сообщалось, что россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря после того, как президент России Владимир Путин объявил запуск программы кэшбэка в этом сегменте.

21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил возвращать 50% гражданам от путевки в детский лагерь. Глава государства подчеркнул, что детский отдых нужно сделать максимально доступным.