Россияне назвали Россию богатейшей по природным ресурсам страной в мире

Более половины россиян (52%) уверены, что Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 41% граждан считают, что их страна находится в десятке самых богатых государств.

Чаще лидирующую позицию России в обладании природными богатствами отмечают жители страны в возрасте 35-44 лет (58%). Такого же мнения придерживаются более половины россиян в возрастных группах 45-59 и старше 60 лет (56% и 52% соответственно), а также половина граждан 25-34 лет (49%).

Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет лишь 35% респондентов захотели признавать за Россией лидерство в данном вопросе.

Респонденты отметили, что гордятся такими российскими товарами, как нефть (33%), газ (30%), древесина (15%), военная техника и вооружение (14%), зерно (7%).

Ранее в Минприроды РФ заявили, что нефть в России может закончиться через 59 лет, последние литры природного газа весь добудут в начале XXII века.