Матвиенко назвала самый вредительский закон в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нынешнюю редакцию закона о госзакупках «вредительской», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сенаторы подготовили предложения по корректировке закона, которые не будут мешать ученым изменять условия контракта без штрафных санкций.

«Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — сказала Матвиенко.

Зал встретил ее выступление аплодисментами.

Как сообщает агентство, ранее замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов на слушаниях в Совфеде «Научный кадровый потенциал страны» рассказал, что федеральный закон о госзакупках создает большие проблемы ученым, которые занимаются исследованиями. По его словам, проблемы возникают в том числе, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже. Лутовинов предложил ввести изменения, которые помогут вывести из-под действия контракта ряд норм по соглашению сторон.